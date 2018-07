Camilo é oferecido ao São Paulo, que descarta interesse no jogador

Como é comum na janela de transferências, uma série de empresários procuram os grandes clubes para tentar negociar seus jogadores e o São Paulo viu o meia-atacante Camilo, da Chapecoense, ser oferecido. Os diretores, no entanto, sequer abriram conversas e descartaram o atleta.

Camilo foi um dos destaques da equipe catarinense após iniciar o Brasileirão na reserva. As atuações, no entanto, não encheram os olhos da diretoria, que agradeceu a ligação e disse que ele não interessava.

O setor ofensivo é um dos que mais preocupam Muricy Ramalho para a próxima temporada. Além da saída de Kaká, o Tricolor tenta negociar Ademilson e Osvaldo e reforçar o ataque com jogadores de velocidade. Por enquanto, o clube negocia com dois atletas, mas ainda não sabe como as conversas se desenrolarão.

Por enquanto o único reforço anunciado foi o lateral-esquerdo Carlinhos, que chegou do Fluminense. Ele assinou contrato por três temporadas e será uma opção a Alvaro Pereira e Reinaldo, atuais nomes para o setor. O São Paulo ainda procura um lateral direito, um zagueiro e um volante para fechar o grupo para 2015.