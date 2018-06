Camilo é poupado de treino e Patrick ganha chance entre os titulares no Inter

O técnico Odair Hellmann comandou um treino tático nesta segunda-feira e deu seguimento à preparação do Internacional para a próxima temporada. Em campo reduzido, ele orientou os atletas em uma simulação de jogo e deu indícios do time titular - e de suas alternativas - para o ano de 2018, quando a equipe voltará a disputar a Série A do Brasileiro.

+ Inter se classifica na Copa São Paulo e garante a 1ª posição no Grupo 6

+ Apresentado no Inter, Wellington Silva elogia estrutura e promete fazer história

Escalado em atividades anteriores na equipe principal, o meia Camilo foi poupado nesta segunda-feira e fez apenas exercícios na academia, assim como o atacante Wellington Silva, recém-contratado do Fluminense.

Sem o meia, o técnico testou diversas situações como saída de bola, movimentação dos atletas e criação de jogadas. E deu uma oportunidade para Patrick treinar entre os titulares. Volante de origem, o ex-jogador do Sport atuou mais adiantado, formando uma linha no meio-campo com William Pottker e D'Alessandro.

A equipe principal do Inter treinou nesta segunda-feira com: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, D'Alessandro e Patrick; Leandro Damião.

Já o segundo time era formado pelos seguintes jogadores: Marcelo Lomba; Cláudio Winck, Danilo Silva, Thales e Iago; Charles, Gabriel Dias, Marcinho, Nico López e Ronald; Roger.

Existia ainda uma terceira equipe, que treinava posicionamento em cobranças de faltas e de escanteios, sob a orientação do auxiliar técnico Maurício Dulac. Keiller, Ruan, Paulão, Ernando, Fabinho, Jéferson e Juan foram alguns atletas a participarem do trabalho.