Camilo e Winck voltam a treinar e Guto Ferreira ganha opções no Inter

O técnico Guto Ferreira recebeu duas boas notícias nesta terça-feira. Recuperados de lesões, o meia Camilo e o lateral Cláudio Winck voltaram aos treinos e viraram opções para o treinador escalar o Internacional para o jogo contra o Náutico, no sábado, em Caruaru, em Pernambuco, pela Série B do Brasileiro.

Camilo se recuperou de uma contusão na panturrilha, enquanto Claudio Winck retomou os treinos após ser poupado em razão de uma pancada sofrida na vitória sobre o Figueirense, no sábado, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A dupla treinou normalmente com o restante do grupo nesta terça. Camilo, inclusive, ganhou na chance entre os titulares. Ele pode ser o substituto de D'Alessandro, que cumprirá suspensão no fim de semana por ter levado o terceiro cartão amarelo no sábado passado.

Camilo disputa a vaga entre os titulares com Felipe Gutiérrez. Na atividade desta terça, Guto Ferreira testou as duas opções no treino tático. A definição deve ficar para sexta-feira, véspera da partida em Pernambuco.

Líder da Série B, o Inter soma 45 pontos na tabela. Em situação oposta, o Náutico tenta escapar da zona de rebaixamento. O time pernambucano é o penúltimo colocado, com apenas 20 pontos.