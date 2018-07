Camilo não aparece no BID e tem estreia pelo Botafogo adiada

Quem entra no site do Botafogo na noite desta terça-feira vê uma foto do meia Camilo e a manchete "pronto para estrear". Mas o jogador ainda não pode defender a camisa alvinegra. Ele não foi regularizado ainda junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está fora do duelo contra o Figueirense, quarta-feira, em Juiz de Fora (MG), pela 10.ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo dava como certa a inscrição do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) ainda nesta terça-feira, liberando Camilo para atuar diante do Figueirense. Mas o nome do atleta não apareceu no BID até as 19h, prazo limite para ele poder jogar no dia seguinte.

Camilo viajou com o elenco para Juiz de Fora e, mais cedo, chegou a falar sobre a expectativa de estrear. "Não dá para ter essa noção de quanto vou suportar, mas vou pela intensidade que fiz os treinos. Vai naquela do coração e da alma para poder ajudar. Meu histórico é de entrega e espero contribuir da maneira que eu posso."

Como o meia chegou ao clube após atuar pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, só poderia ser inscrito após a abertura de janela internacional de transferências, o que aconteceu na segunda-feira.