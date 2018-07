Camilo prega inteligência no Botafogo para superar Cruzeiro na Copa do Brasil

Rivais diretos na tabela do Brasileirão, Botafogo e Cruzeiro vão bater de frente na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, os dois times se enfrentam pela ida das oitavas de final. E o meia Camilo pregou "inteligência" e "concentração" ao time carioca para superar o rival no estádio luso-brasileiro.

"Será um jogo difícil, uma competição que temos que ter cuidado para não sofrermos gols em casa e com um bom resultado ir para o jogo da volta com a vantagem. É jogar de forma inteligente e concentrada. A arena é fundamental, um casamento perfeito que temos. O torcedor comparece e empurra a equipe. Esperamos novamente o apoio deles e que a gente faça jogar junto dentro de campo", disse Camilo nesta terça-feira.

Apesar da situação instável no Brasileiro, quando ainda se esforça para se afastar da zona de rebaixamento, o meia afirmou que o Botafogo pretende ir longe na Copa do Brasil, sem focar a atenção somente no Brasileirão. O time carioca aposta na competição do mata-mata para sonhar com a vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"É uma oportunidade para a nossa equipe estar entre as melhores do país numa competição que pode te levar à Libertadores. Temos que tentar esse objetivo a cada jogo. Será um privilégio enorme ser campeão pelo Botafogo", declarou Camilo.

O jogo da volta entre Botafogo e Cruzeiro está marcado para o dia 21 de setembro, no Mineirão. No Brasileirão, os dois times têm os mesmos 26 pontos, mas os cariocas estão na frente, em 13º, por terem melhor saldo de gols. A equipe mineira ocupa o 14º lugar.