Camilo projeta vaga na Libertadores e rejeita deixar o Botafogo

O Botafogo não entra em campo nesta quarta-feira, mas vai acompanhar com muita atenção a final da Copa do Brasil. Se o Atlético Mineiro virar sobre o Grêmio e for campeão depois de perder por 3 a 1 na partida de ida, abre uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores para o quinto colocado do Brasileirão.

Com os mesmos 56 pontos que o Atlético-PR, o Botafogo é sexto colocado e torce por essa oportunidade. Mesmo que o Grêmio seja campeão, o time carioca não fica em má situação. Precisa só vencer o próprio Grêmio, domingo, em Porto Alegre, para se garantir na fase preliminar da Libertadores.

"É uma situação possível, mas dependemos de nós para ir para Libertadores. Só temos que fazer a nossa parte. Agora as coisas estão começando a voltar ao normal. Vamos buscar essa vaga que é importante para o clube", comentou o meia Camilo, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

Destaque do Botafogo na temporada, o jogador não pensa em sair. Quer continuar em General Severiano e jogar a Libertadores. "A gente quer fazer história, criar uma identidade com o clube. Sei que futebol é muito dinâmico, mas penso na minha família. Tem que analisar com calma, tive uma passagem difícil na Arábia Saudita. Tenho contrato. Quero disputar a Libertadores pela primeira vez e dar alegria para o torcedor. Adoro esse clube, me sinto em casa", garantiu o jogador, que tem contrato até maio de 2018. Com a camisa do Botafogo, já atuou por 28 vezes e marcou seis gols.