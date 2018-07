Camilo reclama de maratona de jogos do Botafogo e vê elenco 'no limite'

O Botafogo se aproximou de uma vaga na fase de grupos da Libertadores ao vencer o Olimpia por 1 a 0 na última quarta-feira, no Engenhão. O bom resultado, no entanto, não mascarou a preocupação com o estado físico do elenco em meio à maratona de jogos deste início de temporada. Em pouco mais de três semanas, foram sete partidas para o time carioca, que tem sentido a sequência e já sofre com lesões, como destacou o meia Camilo nesta quinta-feira.

"A gente está indo no nosso limite. A questão física não está como a gente queria, com uns 30 ou 120 dias para se preparar melhor. A gente está sofrendo. Com o primeiro jogo sendo em casa, a gente precisa propor o jogo, buscar a vitória. Isso requer mais esforço. No fim do jogo, a gente acaba tendo essa queda", explicou em entrevista ao SporTV.

Com o triunfo por 1 a 0 na quarta, o Botafogo pode empatar, ou perder por um gol desde que balance a rede do Olimpia, na volta, quarta que vem, no Paraguai. "Se a gente consegue essa vantagem, no segundo jogo acaba se posicionando melhor e não precisa estar tão aberto para a outra equipe. E se comporta melhor, como foi contra o Colo Colo. A gente vai ter uma semana para se preparar e quem sabe fazer esse jogo seguro no Paraguai. Eu creio que temos uma grande condição se classificar", analisou Camilo.

O próprio meia, no entanto, já sofreu com a questão física nesta temporada e chegou a ser desfalque contra o Colo Colo na partida de volta, graças a uma lesão na coxa. Na última quarta, Montillo precisou deixar o campo por problema muscular. A lista de jogadores que já se afastaram por contusões nesta temporada ainda tem o zagueiro Joel Carli, o meia João Paulo e o goleiro Gatito Fernández.