Camilo treina e deve reforçar o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro

O torcedor botafoguense recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. Poucos dias antes da estreia no Campeonato Brasileiro, o meia Camilo treinou normalmente e se mostrou recuperado de lesão na coxa. No domingo, o clube carioca visita o Grêmio em Porto Alegre, às 19 horas.

Ainda que esteja otimista com o desempenho na competição nacional, o técnico Jair Ventura preferiu não fazer previsões. "Ficamos mal acostumados com a classificação na Libertadores, mas precisamos ir com calma. Fico feliz em iniciar o meu primeiro Brasileiro. É o campeonato mais equilibrado do mundo e é difícil falar. Quanto à posição que vamos chegar, não sei. Mas faremos nosso máximo", disse.

Se poderá contar com Camilo, por outro lado, o comandante sofre com desfalques. Ainda no departamento médico, Montillo está praticamente descartado, assim como o zagueiro Emerson Silva. O setor defensivo conta ao menos com o retorno de Marcelo, que era dúvida, mas trabalhou normalmente e não preocupa a comissão técnica.

Em segundo lugar do Grupo 1 da Libertadores com sete pontos, o Botafogo está perto de conseguir sua classificação às oitavas de final. Mesmo que tenha consciência da importância do torneio continental, Jair Ventura deu indícios que não deve usar equipes mistas, assim como foi no Estadual. "A gente não pode correr riscos. O Campeonato Brasileiro é totalmente diferente do Carioca e jogar com um time alternativo é complicado, mas vai depender do calendário."

Antes do confronto diante do Grêmio, o Botafogo volta a treinar neste sábado às 11h30, em campo anexo ao Engenhão. Por conta das diversas dúvidas na equipe titular, a atividade será fechada.