Camilo treina no Inter e deve ser titular contra o Atlético-MG na Primeira Liga

O meia Camilo, do Internacional, treinou normalmente nesta terça-feira e deverá iniciar a partida contra o Atlético Mineiro, nesta quarta, às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, válido pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, torneio que reúne clubes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e do sul do País.

O jogador, que tem ficado no banco de reservas nas últimas apresentações da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro - liderada pelo time colorado com 42 pontos -, não havia participado das atividades da última segunda-feira para resolver assuntos pessoais.

O técnico Guto Ferreira finalizou nesta terça-feira os preparativos para o jogo contra os mineiros indicando que utilizará um time reserva. Ele colocou em campo no exercício tático que comandou a seguinte escalação: Marcelo Lomba; Junio, Danilo Silva, Ernando e Iago; Charles, Alex Santana, Camilo, Carlos e Nico López; Joanderson.

Nomes como Víctor Cuesta, Rodrigo Dourado, D'Alessandro, Leandro Damião e William Pottker devem ser poupados para a sequência da Série B. Já o volante Felipe Gutiérrez, convocado pela seleção do Chile para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, será desfalque certo.

O adversário de Internacional ou Atlético Mineiro na fase semifinal da Copa da Primeira Liga - marcada para este domingo - sairá do ganhador da disputa entre Flamengo e Paraná. Por ter melhor campanha na fase de grupos do torneio, o time gaúcho terá a vantagem de jogar novamente em Porto Alegre.