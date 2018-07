Caminho do título mundial da Alemanha no Brasil vira filme

Estreou, nesta segunda-feira, em Berlim, o filme oficial que conta o caminho da Alemanha rumo ao tetracampeonato durante as cinco semanas em que esteve no Brasil para a disputa da Copa do Mundo. Jogadores, comissão técnica e até a chanceler, Angela Merkel, marcaram presença na festa.

"Honestamente, eu não sei que cenas eles colocaram no filme, mas será muito bom rever todos os momentos do verão", afirmou o atacante do Arsenal e 'xodó' do povo brasileiro, Lukas Podolski. "Também é um filme para as pessoas de fora, que não sabem como é no vestiário ou no hotel após o jogo. Assim, todos podem ver o que acontece nos bastidores", completou.

O atacante do Bayern de Munique, Thomas Müller, brincou com a situação e falou sobre a expectativa pelo filme. "Minha mulher e eu não temos muita experiência em atravessar o tapete vermelho. Tenho certeza que veremos momentos engraçados." O próximo compromisso da seleção alemã será contra Gibraltar, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.