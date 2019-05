Caminho livre para Messi retomar o posto de melhor do mundo da Fifa

Campeão e artilheiro do Espanhol. Líder na artilharia da Liga dos Campeões e da disputa pela Chuteira de Ouro, que premia o maior goleador dos principais campeonatos europeus. Fez dois gols no primeiro jogo da semifinal do principal torneio da Europa e com uma Copa América à vista no Brasil em junho. Esses fatores exemplificam a excelente temporada que Messi faz e também o credenciam a receber o prêmio de melhor jogador do mundo pela sexta vez – a última conquista foi em 2015.

Depois do fracasso na Copa de 2018, Messi voltou a engatar uma das melhores temporadas da carreira. Foram 46 jogos e 48 gols, além de 21 assistências. Os 34 gols marcados no Espanhol lhe garantiram o título de maior artilheiro das principais ligas europeias (Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Itália) e lhe dão o topo na disputa da Chuteira de Ouro – cada gol nas ligas conta dois pontos, portanto, Messi tem 68 pontos, oito acima de Mbappé.

Outro fator que ajuda o argentino na busca pelo sexto prêmio de melhor do mundo é que seus concorrentes não tiveram tanto destaque ou não estão próximos de ganhar títulos importantes. Vencedor em 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo ficou pelo caminho em sua primeira temporada na Juventus e caiu nas quartas da Liga dos Campeões. Só o scudetto não deve bastar para o português entrar na briga.

Dono do prêmio, principalmente pela atuação da Croácia no Mundial da Rússia, Modric não teve boa performance depois, assim como o Real Madrid, e não deve ser lembrado. O PSG, de Neymar e Mbappé, caiu nas oitavas da Liga dos Campeões, e o brasileiro ficou fora de combate por três meses devido a uma lesão.

Salah ainda pode ser campeão inglês ou da Liga dos Campeões, embora a surra de ontem por 3 a 0 do Barcelona, de Messi, tenha jogado um balde de água fria no Liverpool. O egípcio viveu altos e baixos na temporada, passando longe do desempenho de 2017/18, apesar da artilharia do Inglês. Hazard teve ótimas atuações no Chelsea, mas o time pode ser campeão, no máximo, da Liga Europa. Ele corre bem por fora na disputa.

Outros nomes que chamaram a atenção não têm o mesmo apelo midiático de Messi – a popularidade influencia na hora de o atleta ser lembrado por capitães e técnicos de seleções (para a premiação da Fifa) ou por jornalistas do mundo (na Bola de Ouro da revista France Football). Por isso, nomes como Sadio Mané, Virgil van Dijk e Raheem Sterling dificilmente serão considerados como o melhor do ano. A situação talvez mude caso Van Dijk, que joga no Ajax, leve a melhor sobre Messi na Liga dos Campeões.

PEDRA NO SAPATO

Messi se ausentou da seleção argentina após a Copa do Mundo da Rússia. Voltou em amistoso com a Venezuela, disputado em Madri, no qual até jogou bem, mas seus companheiros não aproveitaram as chances e seu time perdeu por 3 a 1. A Argentina ainda parece ser o fantasma de Messi.

Contudo, neste ano, os únicos torneios continentais de seleções são a Copa América e a Africana de Nações, o que tende a ajudar Messi. Caso ele conquiste seu primeiro título com a seleção, ganha um fator a mais para ser lembrado. A única certeza é que Messi continua encantando.