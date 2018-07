Camisa 14, Matuidi marca e França bate Holanda em noite de homenagem a Cruyff

Casa da edição deste ano da Eurocopa, a França mostrou força nesta sexta-feira. Foi a Amsterdã e bateu a Holanda por 3 a 2, sendo que poderia ter vencido com ainda mais facilidade se a arbitragem não tivesse validado um gol de Luuk de Jong feito claramente com a mão. A partida foi marcada por homenagens ao ídolo Johan Cruyff, que faleceu na quinta-feira, aos 68 anos, vítima de câncer no pulmão.

O amistoso foi paralisado aos 14 minutos, em alusão ao número da camisa consagrada pelo ex-jogador, para que um minuto de silêncio fosse respeitado - antes de a bola rolar, o luto foi pelas mortes no atentado de Bruxelas, na quarta-feira.

Quando a homenagem para Cruyff começou, a Holanda, dona da casa, já perdia por 2 a 0. Griezmann, destaque do Atlético de Madrid na atual temporada, abriu o placar com um belo gol de falta aos 5 minutos, pegando o goleiro Cillessen no contrapé. Aos 12 saiu o segundo, com Giroud, em batida cruzada, depois de assistência de Matuidi.

Fora da Eurocopa por pura incapacidade de se classificar para um torneio que terá 24 times pela primeira vez, a Holanda tenta se reerguer. Mas, no primeiro tempo, não fez nada que justificasse qualquer esperança. Para piorar, perdeu Sneijder por uma aparente contusão muscular.

Os dois treinadores mexeram bastante no intervalo, para fazer testes, e logo aos 2 minutos a Holanda descontou num lance polêmico. Depay bateu falta na área e Luuk de Jong desviou com o braço para as redes.

O jogo ficou aberto e Payet quase ampliou para a França, acertando a trave. Já praticamente com um time reserva em campo, a Holanda conseguiu o empate numa batida rasteira e despretensiosa de Afellay, aos 40 minutos. Logo em seguida, entretanto, a França reagiu e fez o terceiro, com Matuidi. Ironia do destino, o francês decidiu o jogo usando uma camisa número 14, justamente na noite em que Cruyff, um dos maiores jogadores de todos os tempos, foi o grande homenageado.

OUTROS JOGOS

Também nesta sexta-feira, a Bósnia-Herzegovina se testou contra Luxemburgo e venceu fácil, por 3 a 0. A Eslováquia recebeu a Letônia e ficou no 0 a 0, mesmo placar do confronto Armênia x Bielo-Rússia. Já a Irlanda ganhou em casa da Suíça por 1 a 0. Eslováquia, Irlanda e Suíça vão jogar a Eurocopa, que começa em 10 de junho. A Bósnia, assim como a Holanda, assistirá a competição pela TV.