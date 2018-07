Camisa da seleção fica 15% mais barata após queda na Copa América

A eliminação precoce do Brasil na fase de grupos da Copa América Centenário mexeu até mesmo com o preço da camisa da seleção brasileira. Segundo levantamento do site Cuponomia, especializado em pesquisas de valores e cupons de descontos na internet, o preço do uniforme oficial da equipe diminuiu 15% desde o início da competição nos Estados Unidos, no começo deste mês.

O site comparou os valores da camisa do Brasil antes e durante as partidas iniciais no torneio nas principais lojas da internet de materiais esportivos. Na época da estreia contra o Equador, em Pasadena, o uniforme era cobrado a R$ 250, o preço mais alto do ano. Já no último domingo, depois da derrota por 1 a 0 para o Peru, em Boston, a peça pode ser encontrada a R$ 212.

O levantamento aponta que mesmo durante a disputa da Copa América Centenário a camisa oficial da seleção brasileira teve variação de preço. No dia seguinte ao empate sem gols no primeiro jogo o uniforme era comercializado a R$ 229, redução de cerca de 9% em relação ao valor anterior.

O revés logo na fase inicial no torneio causou os cargos do técnico Dunga e do coordenador de seleções Gilmar Rinaldi. Os dois tiveram o desligamento anunciado nesta terça-feira, em reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro.