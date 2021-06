Camisa de Arana, do Atlético-MG, com marcas de sangue será leiloada para incentivar doação

A camisa usada pelo lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, na vitória contra o Internacional no dia 16 de junho será objeto de leilão, e por uma boa causa. Com marcas de sangue, devido a um ferimento sofrido pelo jogador na partida, a peça vai ser usada para incentivar as doações ao Hemominas, que registra baixos níveis de estoque. A receita líquida do lance vencedor será destinada à fundação.

A ação faz parte da campanha “Junho Vermelho”, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de doar sangue. O leilão é uma parceria entre o clube mineiro e Play For a Cause, empresa que visa ações educacionais por meio do esporte.

“Quero convidar todos a participarem do leilão, e também para doar sangue. Ajude a salvar vidas”, convoca Arana. “Sabemos da força da torcida do Galo, e queremos convidá-los a participar do leilão e também doar sangue”, disse o CEO do Atlético-MG.

Guilherme Arana se chocou com Vinícius Mello, do Inter, no segundo tempo do triunfo do Atlético-MG sobre o Colorado, no Beira-Rio. O atleta precisou de atendimento no campo devido ao corte profundo na cabeça, que resultou em 12 pontos. O jogador se recuperou e seguiu na partida.

A camisa usada pelo atleta no jogo será leiloada por meio do site playforacause.com.br a partir desta terça-feira, dia 29, com encerramento no próximo dia 06 de julho.