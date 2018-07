Camisa de 'despedida' de Ceni vaza; clube tenta romper contrato

A polêmica entre Rogério Ceni, São Paulo e Penalty ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. Vazou na internet uma imagem do goleiro utilizando o uniforme apontado como o último da sua carreira, o que estremeceu ainda mais a relação entre as partes.

O presidente Carlos Miguel Aidar inclusive está reunido com representantes da fornecedora de material esportivo para tentar romper o vínculo, que tem validade até o ano que vem. O São Paulo tem Puma, Under Armour e Adidas no páreo para começar a fabricar os uniformes a partir de 2015.

A reportagem confirmou a veracidade da imagem, divulgada com um banner do goleiro trajando o uniforme. Segundo o São Paulo, as cores ainda podem ser alteradas, mas o modelo é realmente o mesmo que tem sido veiculado na internet.

O vazamento do uniforme é apenas mais um capítulo na troca de farpas entre os lados e a tendência é que o clube consiga um rompimento amigável com a empresa, que coleciona trapalhadas desde que se tornou fornecedora do clube, no ano passado.

Segundo fontes consultadas pela reportagem, o modelo inclusive foi "requentado" e não foi desenhado para Ceni. Na verdade o protótipo era para um terceiro uniforme dos jogadores de linha e foi reaproveitado para o goleiro já que, para utilizar um traje diferente dos habituais, o São Paulo precisaria aprovar a medida no Conselho Deliberativo.

A pré-venda da camisa já acontece há algumas semanas e, apesar do goleiro se mostrar reticente sobre a aposentadoria e dar sinais de que pode mudar de ideia, a empresa mantém o mote de que será sua camisa de despedida. O preço do produto é R$229,90.