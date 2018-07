Camisa de Trezeguet em 98 é destruída por suspeita de pirataria

Oliver Demolis comprou a camisa de um vendedor brasileiro através da Internet pelo valor de 7.350 euros (10.030 dólares), quantia que ele agora está tentando reaver na Justiça.

"Era um vendedor conhecido e a camisa era oficial. Era a última peça da minha coleção", disse ele ao jornal Le Dauphine. "Quando eu fui buscar, me disseram que a camisa tinha sido destruída na alfândega porque acharam que era pirata. Fiquei louco."

A França, jogando em casa, venceu o Brasil por 3 x 0 na final do Mundial. Trezeguet passou a partida inteira no banco de reservas no Stade de France. Brasil e França voltam a se encontrar nesta quarta-feira no mesmo palco da final da Copa do Mundo.

(Por Mark Meadows)