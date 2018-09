Camisa usada por Zidane na final da Copa de 98 contra o Brasil será leiloada

A camisa usada por Zinedine Zidane na vitória da seleção francesa por 3 a 0 sobre o Brasil, na final da Copa do Mundo de 1998, será leiloada no próximo dia 13 de outubro, em Paris, com um preço de venda estimado entre 20 mil e 40 mil euros (cerca de R$ 93 mil a R$ 186 mil), informou nesta sexta-feira a rádio France Bleu.

"É a camisa usada por Zidane no primeiro tempo, quando ele marcou seus dois gols de cabeça", afirmou à emissora, Jean-Marc Keynet, organizador do leilão que será realizado na casa Drouot.

Leynet, que certificou a autenticidade da peça, insistiu na diferença entre as camisas do primeiro e do segundo tempo da partida, com detalhes particulares derivados de sua fabricação artesanal.

Até o momento, a camisa estava na residência de uma pessoa próxima ao ex-jogador francês e ela ainda conserva "vestígios de suor" pois "nunca foi lavada", indicou.

Este especialista em objetos esportivos contou que até agora não foi encontrada a que Zidane usou no segundo tempo na histórica decisão no Stade de France. Outra camisa daquela Copa do Mundo da França, mas que não chegou a ser usada pelo antigo camisa 10, foi leiloada em 2015, por 6 mil euros.

O maior valor pago por uma camisa de futebol foi a que Pelé usou na final da Copa do Mundo de 1970, no México. Ela foi leiloada por 250 mil euros (R$ 1,1 milhão).