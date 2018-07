Camisa do Corinthians no jogo da taça vai celebrar título brasileiro

Os uniformes que os jogadores do Corinthians vão vestir neste domingo, no jogo da entrega da taça, diante do Atlético-MG, terão mudanças para celebrar a conquista do heptacampeonato.

+ Corinthians já procura por substituto para Guilherme Arana

+ Podcast Corinthians: sem medo de sofrer um novo desmanche

Os patrocinadores vão modificar suas marcas para homenagear o título. Cia. Do Terno, Foxlux, Universidade Brasil, Minds e Ultra trocarão uma letra em cada um de seus respetcivos logos pelo número 7, em alusão à conquista do sétimo título do Campeonato Brasileiro. A Alcatel, que ocupa as costas do manto alvinegro, aproveitará a ocasião para lançar o seu novo celular: o A7.

A Nike, fornecedora de uniformes do Corinthians desde 2003, também homenageará o hepta com um patch especial na barra da frente.

“Fizemos uma ativação muito positiva com a Estrella Galícia após a vitória sobre o Fluminense e a confirmação do título. Agora preparamos esta outra ativação com os patrocinadores da camisa”, afirmou Vinicius Azevedo, Gerente de Marketing do Corinthians.