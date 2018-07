Camisa do Corinthians no Mundial terá verde na manga

Por uma imposição da Fifa, o Corinthians terá de disputar o Mundial de Clubes com um logotipo verde na camisa. O clube tentou mudar a cor, mas a entidade que controla o campeonato negou o pedido.

A cor verde estará presente em um das mangas do uniforme do time durante a competição. Ela faz parte do logotipo do movimento ‘Football for Hope', ligado as Nações Unidas.

Será a primeira vez que o time usará verde na camisa. O gerente de futebol Edu Gaspar enviou um e-mail a Fifa explicando que verde é a cor do principal rival do Corinthians e se haveria a possibilidade de que o logotipo ‘Football’ for Hope' mudasse de cor, possivelmente para o preto.

Segundo Edu Gaspar, a Fifa respondeu que o logotipo é de uso obrigatório para todas as equipes que disputam o campeonato e que não abriria exceção.

“Se tem de usar, vamos cumprir o regulamento. Não sou do tipo de pessoa que liga para esse tipo de coisa”, disse o presidente Mário Gobbi Filho em entrevista a ESPN Brasil.

Pelas normas da Fifa, os uniformes de todos os clubes que disputam o Mundial têm de manter o mesmo padrão. É permitida a exibição de apenas um patrocinador de camisa, o principal. O patrocinador tem o mesmo tamanho nas camisas dos clubes que participam do Mundial.