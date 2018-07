Camisa do Corinthians vai ter conta da Chape no lugar do patrocinador

Na rodada que ficará marcada por diversas homenagens para a Chapecoense, o Corinthians e a Caixa, patrocinadora dos dois clubes, farão uma ação diferente para ajudar a equipe catarinense. A camisa do time alvinegro na partida contra o Cruzeiro, domingo, às 17h, terá os dados bancários da Chape para que torcedores possam fazer doações ao clube.

Além da ajuda financeira, entre o símbolo do Corinthians e o logo da Nike, fornecedora de material esportivo do clube, o escudo da Chapecoense será estampado, junto de um laço preto de luto.

A ação foi divulgada através de uma conversa no Twitter entre o twitter oficial do clube e do banco. Nesta quinta-feira, a Chapecoense divulgou a alteração do distintivo do clube, que passou a ter uma estrela branca em cima do símbolo e uma segunda estrela colocada dentro da letra F, de futebol.