Camisa do Flamengo sem marca utilizada por general Mourão provoca polêmica

Causou polêmica nas redes sociais a camisa do Flamengo sem marca aparente do fabricante usada pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, durante entrevista exibida pelo canal Globo News na quarta-feira. Muitos torcedores levantaram a hipótese de a camisa não ser oficial por não exibir o logotipo de nenhuma marca.

Ao Estado, a assessoria do Flamengo informou que se trata de uma camisa licenciada, mas antiga, da marca Braziline. O gabinete da vice-presidência da República informou que Mourão a recebeu como presente de um amigo.

Mourão é torcedor declarado do Flamengo. Em janeiro, por exemplo, o vice-presidente brincou na chegada ao Palácio do Planalto, ao falar sobre uma vitória do Rubro-Negro no Campeonato Carioca. A imagem viralizou nas redes sociais.

Não é a primeira vez que uma camisa de futebol utilizada por integrantes do governo provoca polêmica. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro comandou em Brasília uma reunião em que foi discutida a reforma da Previdência vestindo uma camisa não oficial do Palmeiras, clube do qual é torcedor.

Com predominância da cor verde-limão, o modelo é uma cópia de uma camisa utilizada pelo clube em algumas partidas na temporada de 2010. Havia, no entanto, diferenças significativas entre as duas camisas, como a colocação do número no espaço em que aparecia o logotipo da fabricante, na época a Adidas, entre outros detalhes.

Em 2018, Bolsonaro gravou vídeo mostrando que comia pão com leite condensado no café da manhã e estava usando o mesmo modelo de uniforme do Palmeiras.