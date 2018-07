Camisa do Santos terá verde e homenagem a Chapecoense e Atlético Nacional

O Santos anunciou nesta quinta-feira a homenagem que fará à Chapecoense na rodada final do Campeonato Brasileiro. O time paulista enfrentará o América-MG no domingo, em casa, com um uniforme especial. Além de uma ação conjunta com os outros clubes da Série A, fará um tributo particular com o símbolo da equipe catarinense no lado direito da camisa.

O uniforme santista, aliás, será todo especial. Além do símbolo da Chapecoense, no espaço do patrocinador master, no centro da camisa, o Santos exibirá a mensagem "#ForçaChape", que ganhou o mundo depois do trágico acidente aéreo em que se envolveu o time catarinense.

Os quatro patrocinadores do clube paulista também estarão todos estampados em verde. O Santos ainda decidiu homenagear o Atlético Nacional pela solidariedade prestada à Chapecoense e exibirá o símbolo do time colombiano no centro da camisa, entre o seu próprio e o dos catarinenses.

Na madrugada de segunda para terça-feira da semana passada, o avião que levava a Chapecoense para a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, caiu nas cercanias de Medellín. O acidente matou 71 pessoas, sendo a maior parte delas integrantes da delegação do clube e jornalistas brasileiros.