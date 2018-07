Camisa número 4 de Zanetti será aposentada na Inter de Milão

Dono da Inter de Milão, o indonésio Erick Thohir anunciou nesta segunda-feira que o clube vai aposentar a camisa 4 em homenagem ao argentino Javier Zanetti, que abandonou o futebol após o fim da última temporada. O ex-jogador ainda assumirá a função de vice-presidente da Inter.

"Zanetti será o novo vice-presidente do clube e assinou um contrato de dois anos. Além disso, todo o corpo diretivo concordou em aposentar a camisa número 4 (com a qual o argentino se acostumou a jogar)", afirmou Thohir, após reunião com os dirigentes do clube italiano. O prestígio de Zanetti na Inter se deve às 19 temporadas que ele defendeu o clube, trajetória iniciada em 1995 e encerrada agora no mês passado.

O ex-defensor disputou em 18 de maio a última partida de sua carreira, na derrota por 2 a 1 para o Chievo, pelo Campeonato Italiano - ao todo, disputou 613 partidas da competição, número menor apenas que o de Paolo Maldini, que defendeu o Milan 647 vezes no torneio. Além da longevidade - e de ter sido o capitão do clube entre 1999 e 2014 -, o argentino conquistou uma série de troféus pela Inter.

Ele foi campeão italiano em cinco oportunidades, além de ter um título da Liga dos Campeões, um da Copa da Uefa (atual Liga Europa), um do Mundial de Clubes, quatro da Copa da Itália e quatro da Supercopa da Itália. Outra novidade discutida nesta segunda-feira pela direção da Inter pode ser a prorrogação por um ano do contrato do técnico Walter Mazzari. "Estamos discutindo para que ele fique conosco até o meio de 2016", disse o empresário indonésio.