CBF apresenta camisa da seleção brasileira para Copa do Mundo no Catar; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente neste domingo a nova coleção de camisas que o Brasil vestirá na Copa do Mundo no Catar, em novembro de 2022. Inspirada na onça-pintada, a coleção "Garra Brasileira" possui pintas do animal espalhadas pela peça, com detalhes em verde e azul. O novo design pretende unir o orgulho nacional, a cultura jovem do país e a inovação para performance.

"A nova coleção da Seleção Brasileira celebra a coragem e a criatividade de uma equipe que nunca desiste - uma equipe que reflete o melhor da própria cultura de inovação da Nike", diz Aaron Barnett, Diretor de Produto Sênior da Nike Global, marca responsável pela camisa da seleção canarinho.

A campanha contou também com outras personalidades, tanto do esporte como fora dele. Dos que já vestem a camisa da seleção, o goleiro Alisson, os jogadores Richarlison, Rodrygo, Philipe Coutinho, Marquinhos e Adriana participaram do lançamento. O velocista e ex-BBB Paulo André, o ex-jogador Ronaldo Nazário, o rapper Djonga, o funkeiro MC Hariel, a streamer Babi Loud e a judoca campeã olímpica Rafaela Silva também ilustram a campanha.

As primeiras peças da coleção da Seleção Brasileira 2022 estarão disponíveis no dia 8 de agosto, segunda-feira, exclusivamente para os Membros Nike. A venda ao público geral está programada para sexta-feira, 12 de agosto.