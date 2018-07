Campanha inédita de torcedores ganha as redes sociais e emociona atletas do São Paulo

Não foram só os jogadores que demonstraram estar fechados com o técnico Rogério Ceni. Em uma iniciativa inédita, 27 grupos de são-paulinos que estão entre os de maiores audiência e influência nas redes sociais se uniram e criaram um vídeo motivacional para convocar a torcida a lotar o Morumbi na segunda-feira, para o duelo entre São Paulo e Avaí, na segunda rodada do Brasileirão.

Esses influenciadores digitais passaram a trocar mensagens a partir da terça-feira à noite, em um dos momentos mais turbulentos do São Paulo na temporada, e a partir disso todos trabalharam para criar o texto, pensar as imagens e no dia seguinte discutiram o primeiro vídeo da campanha #UnidosPeloSPFC. Na quinta à noite, todos divulgaram um vídeo feito pelo designer Bruno Fonseca e editado por Rodrigo Coffani, ambos do SPFC.net.

O impacto foi instantâneo e em poucos minutos a hashtag #UnidosPeloSPFC entrou nos trend topics. A multiplicação foi enorme e os demais perfis de instagrams e fanpages começaram a entrar em contato, ampliando o grupo para 42 perfis. Depois disso, jogadores e ex-atletas do clube replicaram, dirigentes elogiaram e o próprio perfil oficial do São Paulo abraçou a campanha na internet.

Como a venda de ingressos para o jogo com o Avaí abriu somente nesta sexta-feira, ainda não dá para sentir o impacto no aumento do público, mas o próprio São Paulo explicou que houve uma mudança bastante significativa nas interações com as redes sociais do clube e que espera que isso se intensifique até o jogo.

A iniciativa acontece em um momento que o elenco espera contar com o apoio dos torcedores. Vindo de três eliminações, o grupo passou a ser criticado, assim como o técnico Rogério Ceni, e no momento de dificuldade a torcida decidiu oferecer apoio incondicional. O vídeo mostra momentos de conquistas do clube, e de derrotas, e serve para estimular os fãs a irem para o jogo.

"Somos os torcedores nos unindo pelo São Paulo e procuramos a união de todos pelo resgate do time, pelo sucesso do Ceni e, acima de tudo, pela instituição", diz Layla Reis, uma das idealizadoras da iniciativa, que é do SPFC.Net, um dos portais que participa da campanha. A ideia é que a cada rodada do time pelo Brasileirão seja publicado um conteúdo inédito.

IDEALIZADORES DA CAMPANHA:

SPFC.Net , SPnet, São Paulo Sempre, Universo Tricolor, Resenha Tricolor, São Paulo News, SPFC Noticias, Arquibancada Tricolor, Casal SPFC, Família Morumbi Fala Bandana, SPFC Digital, Gatas do Morumbi, Embaixada Sao Paulinos Acre, Embaixada São Paulinos Bahia, Embaixada São Paulinos Amazonas, Embaixada São Paulinos Florida, Embaixada São Paulinos Rondônia , Embaixada São Paulinos Espírito Santo, PortallSPFC, Momento Tricolor, Esse dia foi Loko SPFC, IstoÉ SPFC, AC/DC Tricolor Fans, Embaixada São Paulinos Paraguay, Embaixada São Paulinos Rio de Janeiro, Embaixada São Paulinos Tocantins, São Paulo Te Amo, Clube Bem Amado, Embaixada São Paulinos Roraima, TRI CO VÔ, Manto Tricolor, Opinião Tricolor, Embaixada São Paulinos Paraíba