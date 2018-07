Campanha na web pede que alemão Podolski fique no Brasil

Um dos jogadores mais extrovertidos da seleção alemã, Podolski fez uma verdadeira festa no Brasil e, depois de posar com camisas de times brasileiros, como Grêmio e Flamengo, dançar com índios e postar mensagens em português em suas redes sociais, exaltando o Brasil e a seleção brasileira, o povo quer que ele fique por aqui e a tag "Fica Podolski" rapidamente se tornou uma das mais populares no país após o fim do Mundial, com mensagens e inúmeras montagens com a imagem do atacante do Arsenal, com ele vestindo a camisa do Brasil, posando ao lado de estrelas como Gilberto Gil e até mesmo sendo eleito presidente da república.

A campanha cresceu de uma forma tão grande que o próprio Podolski, em suas redes sociais, postou uma foto utilizando a tag "Fica Podolski". Depois do jogo que decretou o quarto título mundial da Alemanha, questionado se tem vontade de jogar no futebol brasileiro, o atacante de 29 anos garantiu que no momento tem vontade de continuar na Europa, mas deixou aberta a possibilidade para o futuro.