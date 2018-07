Campanha promove reencontro de garoto com carrasco da Copa de 82

SÃO PAULO - O carrasco Paolo Rossi encontrou depois de mais de 30 anos o então menino que foi personagem de uma das mais marcantes capas da imprensa brasileira. Na gravação do comercial de uma empresa de cartões, o ex-atacante italiano reencontrou o agora advogado José Carlos Vilella Jr., que foi fotogrado e saiu chorando na capa do Jornal da Tarde, do Grupo Estado, na edição do dia seguinte à eliminação do Brasil na Copa de 1982, diante da Itália, no estádio Sarriá, em Barcelona.

Na partida a seleção brasileira de Falcão, Sócrates, Zico e companhia jogava pelo empate para ir à semifinal do torneio. Mas a derrota para a Itália por 3 a 2, com três gols de Paolo Rossi encerrou de forma melancólica a trajetória da equipe que jogava um futebol-arte, encantava o mundo e era franca favorita ao título no Mundial jogado na Espanha.