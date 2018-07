Campeã, Juventus fecha Italiano com goleada de 5 a 0 e faz festa

A Sampdoria foi uma boa coadjuvante para a última festa do título italiano da Juventus. Campeã há quatro rodadas, a equipe de Turim encerrou sua campanha neste sábado com uma expressiva goleada por 5 a 0 sobre a rival de Gênova. O eslovaco Skriniar foi expulso ao cometer pênalti ainda com 14 minutos do jogo e colaborou bastante com o placar.

Já pensando na final da Copa da Itália, no próximo sábado, contra o Milan, no Estádio Olímpico de Roma, o técnico Massimiliano Allegri voltou a poupar o goleiro Buffon, dando mais uma chance ao brasileiro Neto, que pouco trabalhou. Hernanes também começou jogando.

Evra, de cabeça, abriu o placar logo aos 5 minutos, voando para alcançar a falta batida por Dybala. O argentino fez o segundo, de pênalti, e também o terceiro, numa bela batida da meia-lua. A marcação da Sampdoria, vale destacar, não se esforçou nem um pouco para impedir o giro e o belo chute.

Na segunda etapa, o goleiro saiu mal do gol após cobrança de escanteio e Chiellini pegou a sobra. Mandou um petardo no ângulo, de fora da área, para fazer o gol mais bonito do dia. A contagem foi encerrada com Bonucci, após cobrança de escanteio de Hernandes.

Pentacampeã, a Juventus encerrou a temporada 2015-2016 do Italiano com 91 pontos, enquanto o Napoli, vice-líder, soma 79 - mas ainda faz mais um jogo. A Sampdoria, com 40, escapou do rebaixamento, por pouco. O último time na degola soma 35.

SEGUNDONA

Faltando uma rodada para o fim da Série B do Campeonato Italiano, Cagliari e Crotone já estão com o acesso garantido. A equipe da Sardenha garantiu a promoção neste sábado, ao vencer o Salernitana em casa. Com 80 pontos, o Cagliari passou o Crotone e chega em vantagem na última rodada para ficar com o título.

A terceira vaga na primeira divisão será definida numa repescagem que vai contar com Pescara, Trapani, Bari e mais três times. Brigam: Cesena, Spezia, Virtus Entella e Novara.