África é o primeiro continente a ter definida Eliminatórias

A Fifa sorteou neste sábado os confrontos das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O evento realizado em São Petersburgo, no país sede do evento, determinou os confrontos dos 53 países que disputarão a competição em três fases. Cinco garantirão vagas no Mundial.

Atual campeã africana, Costa do Marfim soube neste sorteio que terá pela frente na segunda fase das Eliminatórias do continente o vencedor do confronto entre Libéria e Guiné Bissau. Já Gana, superada pelos marfinenses na decisão da competição continental realizada no início deste ano, medirá forças contra o ganhador do duelo entre Comores e Lesoto.

O ex-atacante camaronês Samuel Eto'o, que teve passagens pelo Barcelona e Inter de Milão, e o ex-goleiro russo Rinat Dasayev, que participou das Copas de 1982 e 1986, foram os responsáveis pelos sorteios das seleções do continente africano.

As 26 seleções piores colocadas no ranking da Fifa foram sorteadas primeiro para duelo mata-mata. Os vencedores enfrentarão as principais seleções do continente, que já estão classificadas para a segunda fase. Serão mais 20 jogos mata-mata. Quem passar vai à terceira e última fase, que terá cinco grupos com quatro seleções cada. O melhor de cada chave garante vaga na Copa do Mundo da Rússia.

Veja como ficaram os confrontos