Campeã mundial Sub-20, Sérvia tem futuro brilhante, diz treinador O bravo time sérvio que conquistou a Copa do Mundo Sub-20 com uma surpreendente vitória por 2 x 1 sobre o Brasil na Nova Zelândia neste sábado pode evoluir e fazer da Sérvia uma grande força no nível principal, disse o treinador Veljko Paunovic.