Campeã paulista em 1986, Inter de Limeira retorna à Série A2 após nove anos Nove anos depois de ter sido rebaixada para a Série A3 do Campeonato Paulista - a terceira divisão estadual, a Internacional está de volta à Série A2. O time já foi até campeão da Série A1, em 1986, contra o Palmeiras. Em uma noite estrelada de Éder Paulista, que saiu do banco de reservas para marcar dois gols, o time de Limeira (SP) conquistou o acesso ao ganhar do Monte Azul por 2 a 1, de virada, no estádio Limeirão.