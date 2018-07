Campeão, Santos decepciona e sofre para empatar na estreia

Atual campeão, o Santos teve uma estreia decepcionante no Campeonato Paulista. O time que no ano passado chamou a atenção pela volúpia ofensiva, neste sábado conseguiu criar apenas duas chances de gol em 90 minutos. E ficou no empate por 1 a 1 com o São Bernardo na Vila Belmiro.

Dorival Junior perdeu poucos jogadores (Marquinhos Gabriel e Geuvânio foram embora, e David Braz está machucado), mas as férias e os treinos pesados da pré-temporada tiraram velocidade e precisão do time. O toque de bola envolvente e os contragolpes fulminantes armados por Lucas Lima voltarão a sair à medida que os jogadores ganhem fôlego e ritmo de jogo, mas enquanto isso não acontece a qualidade técnica é que terá de fazer a diferença, porque fisicamente os times pequenos sempre começam o Paulistão em vantagem por começarem a se preparar em dezembro.

O início do jogo deste sábado na Vila deixou isso claro. O São Bernardo marcava forte, não deixava o Santos se organizar e, quando tinha a bola, não a rifava. Trocava passes e ia para o campo de ataque.

Aos dez minutos, uma sequência de bobeadas que começou com o goleiro Vanderlei cedendo um escanteio de graça num cruzamento fácil terminou no gol de Luciano Castán.

O time do ABC incomodava o Santos e poderia ter continuado a incomodar, mas depois de fazer o gol parece ter considerado que sua missão ofensiva estava cumprida. E se trancou em seu campo sem a menor ambição de sair de lá.

O Santos ficava no ataque, mas o problema é que Lucas Lima - que recebia todas as bolas para tentar tirar da cartola um passe genial que rompesse a muralha amarela - não conseguia encontrar o trio de atacantes, todos apagados e entregues à marcação. Quando se mexiam, eram quase sempre pegos em impedimento.

A única chance da equipe na primeira etapa foi numa cabeçada de Gustavo Henrique. Livre, com tudo a favor para fazer o gol, ele tocou em cima do goleiro Daniel.

O Santos voltou do intervalo com Serginho no lugar de Thiago Maia. Era uma tentativa de desafogar Lucas Lima na criação, mas não funcionou. E o time rodava a bola na intermediária sem conseguir colocar a defesa do São Bernardo em apuros.

TUDO OU NADA

Com o passar do tempo os jogadores santistas foram dando sinais de cansaço. E o São Bernardo percebeu que, com um pouquinho de ousadia, poderia chegar ao segundo gol.

Entre os 22 e 28 minutos a equipe criou quatro chances para fazer o segundo gol e nocautear o Santos. Não teve competência para fazer, e pagou caro por isso. Dorival Junior foi para o tudo ou nada ao tirar Renato para colocar mais um atacante, Neto Berola. Era uma aposta arriscada, ainda mais tendo dois zagueiros lentos como Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique sem proteção. Mas deu certo.

Aos 36 minutos, numa inversão de papéis, Neto Berola fez um passe em profundidade para Lucas Lima. O meia foi à linha de fundo e, tirando proveito da saída desastrosa do goleiro, levantou no segundo pau para Gabriel marcar de cabeça. Havia tempo para a virada. Mas não houve quem ajudasse Lucas Lima a evitar o tropeço em casa.

Após o empate na estreia, o Santos voltará a campo pelo Paulistão na próxima quarta-feira, contra a Ponte Preta, às 21h45, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o São Bernardo terá pela frente o Oeste, já nesta terça, às 19 horas, no ABC.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 SÃO BERNARDO

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca (Neto Berola); Renato (Serginho), Thiago Maia e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira (Joel) e Paulinho. Técnico: Dorival Junior.

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo, Diego Ivo, Luciano Castán e Léo Veloso; Daniel Pereira, Daniel Amora, Cañete (Jean Carlos) e Marino (Lucas Newiton); Magal e Jorge Kanu (Paulo Marcelo). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Luciano Castán, aos 10 minutos do primeiro tempo; Gabriel, aos 36 do segundo.

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Léo Veloso, Paulo Marcelo e Gabriel.

RENDA - R$ 389.315,00.

PÚBLICO - 9.341 pagantes.

Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).