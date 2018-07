Campeão antecipado, Atlético-GO derrota o lanterna e rebaixado Sampaio Corrêa

Mesmo com um time misto, o já campeão Atlético Goianiense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 neste sábado no estádio Castelão, em São Luís, pela 37.ª rodada da Série B. Foi a 21ª vitória do time goiano na competição, que chegou aos 73 pontos. Na outra parte da tabela, o time da casa se manteve com seus 27 pontos, rebaixado e na última colocação, com apenas cinco vitórias conquistadas após 37 partidas.

Com as duas equipes em campo apenas para cumprir tabela, o jogo começou morno. Mas, aos poucos, a melhor condição técnica do visitante prevaleceu, a ponto de criar três boas chances para abrir o placar. O goleiro Rodrigo Ramos foi destaque.

No segundo tempo, o Atlético continuou melhor e abriu o placar aos 24 minutos. Edson Júnior, que tinha entrado momentos antes, tabelou com Luiz Fernando e bateu forte sem chances para Rodrigo Ramos.

Depois disso, o Sampaio sentiu o golpe e não teve forças para reagir. O time visitante, satisfeito com o resultado, passou a tocar a bola e garantiu mais três pontos na melhor campanha da Série B de 2016.

Na terça-feira, o Sampaio Corrêa abre a última rodada fora de casa contra o Goiás. O Atlético-GO vai fechar a temporada diante de sua torcida, contra o Bahia, sábado, às 17h30. O time baiano precisa de um empate para garantir o acesso.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 0 X 1 ATLÉTICO-GO

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Guilherme Lucena (Vinícius Barata), Breno (Henrique), Mimica e Luiz Otávio; e Ruhan; Diego Lorenzi, Éder Sciola, Rhuan e Hiltinho (Fernandinho); Thiago Santos e Daniel Barros. Técnico: Vinícius Saldanha.

ATLÉTICO-GO - Marcos; Jonathan (Bruno Barra), Thales, Lino e Raul; Silva, Pedro Bambu, Caíque, Marquinho (Matheus Carvalho) e Luiz Fernando; Lucas Crispim (Edson Júnior). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Edson Junior, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Duarte Varejão (ES).

CARTÕES AMARELOS - Diego Lorenzi e Thiago Santos (Sampaio). Raul e Silva (Atlético).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 427 pagantes (646 ao total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).