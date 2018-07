Campeão, Bayern recebeu menos que a Juventus na Liga

No total, a Uefa distribuiu entre as 32 equipes que jogaram a fase de grupos 904,6 milhões de euros, o equivalente a R$ 2,63 bilhões. A Juventus liderou a lista dos clubes que tiveram direito a maior receita, com um total de 65,3 milhões de euros, contra 55,04 milhões dos campeões.

A distorção tem uma justificativa: a verba de televisão é dividida de acordo com a receita que a Uefa tem com a transmissão em cada país. E a Juventus foi beneficiada porque precisou dividir o dinheiro italiano só com o Milan, enquanto a verba paga pela televisão alemã (menor) foi repartida em três partes.

A maior parte da receita do Bayern, porém, veio mesmo por conta da sua performance, o que lhe valeu 35,9 milhões de euros. Os outros 19,14 milhões saíram da verba de televisão. Vice-campeão, o Borussia Dortmund ficou com 54,16 milhões no total, diferença pequena em relação ao time que lhe derrotou em Wembley.

Entre os times que mais lucraram estão Milan (51,4 milhões de euros), Real Madrid (48,4), Barcelona (45,5) e Paris Saint-Germain (44,7). Cada um dos 32 participantes recebeu uma cota mínima de 8,6 milhões de euros.