Campeão brasileiro cai em grupo difícil na Libertadores

Denominado como Brasil 3, o campeão nacional disputará o Grupo 3 contra Argentinos Juniors, Nacional (Uruguai) e América (México). Já o vice-campeão, sorteado como Brasil 4, vai enfrentar um clube argentino, um paraguaio e o vencedor do confronto entre o terceiro colocado do Brasileirão e uma equipe colombiana no Grupo 7.

Selecionados como cabeças de chave, Internacional e Santos estão em grupos teoricamente mais fáceis. O atual campeão da Libertadores disputará o Grupo 6 contra Jorge Wilstermann (Bolívia), um time equatoriano e o vencedor do confronto entre Jaguares (México) e uma equipe peruana.

Campeão da Copa do Brasil, o Santos está no Grupo 5 e vai encarar o Deportivo Táchira(Venezuela), um clube chileno e o vencedor do confronto entre Deportivo Petare (Venezuela) e um time paraguaio.

O quarto colocado do Brasileirão ou o Goiás, caso fature o título da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Liverpool (Uruguai) na fase preliminar da Libertadores. Caso avance, disputará o Grupo 2 contra Atlético Júnior (Colômbia), um representante boliviano e um time peruano.

Confira o chaveamento da próxima edição da Libertadores:

Fase Preliminar:

Jogo 1 - Brasil 5 x Colômbia 3

Jogo 2 - Jaguares (México) x Peru 3

Jogo 3 - Paraguai 3 x Deportivo Petare (Venezuela)

Jogo 4 - Bolívia 3 x Chile 3

Jogo 5 - Argentina 5 x Equador 3

Jogo 6 - Liverpool (Uruguai) x Brasil 6

Grupo 1

Peru 1

Paraguai 1

Colômbia 2

San Luís (México)

Grupo 2

Atlético Junior (Colômbia)

Bolívia 2

Peru 2

Ganhador do jogo 6

Grupo 3

Argentinos Juniors (Argentina)

Nacional (Uruguai)

Brasil 3

América (México)

Grupo 4

Caracas (Venezuela)

Chile 1

Argentina 3

Ganhador do Jogo 4

Grupo 5

Santos

Chile 2

Deportivo Táchira (Venezuela)

Vencedor do Jogo 3

Grupo 6

Internacional

Jorge Wilstermann (Bolívia)

Equador 2

Vencedor do Jogo 2

Grupo 7

Argentina 2

Paraguai 2

Brasil 4

Vencedor do Jogo 1

Grupo 8

Equador 1

Peñarol (Uruguai)

Argentina 4

Ganhador do Jogo 5