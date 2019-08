Campeão brasileiro em 2004, Basílio volta ao Santos para captar jovens promessas

Campeão brasileiro pelo Santos em 2004, Basílio está de volta ao clube. Nesta segunda-feira, a direção da equipe da Vila Belmiro anunciou o retorno do ex-jogador, agora para atuar no Departamento de Avaliação, Captação e Transição de Atletas.

Na tarefa, Basílio terá a incumbência de observar e captar jovens jogadores para as divisões de base do Santos nas regiões norte e noroeste de São Paulo, além do sul do Mato Grosso do Sul.

"Fui muito feliz no Santos, clube que torço e tanto quis defender ao longo da minha trajetória como jogador. Estando de volta, me empenharei neste novo desafio para que possamos fortalecer ainda mais o nosso Departamento de Base, gerando, futuramente, bons frutos para a nossa equipe profissional", afirmou Basílio, ao site oficial do Santos.

Hoje com 47 anos, Basílio atuou pelo Santos entre 2004 e 2005, sendo parte do elenco que faturou o título do Campeonato Brasileiro na primeira destas temporadas, com o atacante tendo contribuído com 15 gols naquela campanha. No total, foram 42 com a camisa santista em 116 jogos disputados.

O atacante, que também defendeu times como Coritiba, Palmeiras, Ponte Preta, Grêmio e Barueri na sua carreira, deixou os gramados em 2011. Agora, então, retorna ao Santos para ajudá-lo na busca por novos talentos.