Campeão carioca em 1989 pelo Botafogo, Mazolinha morre aos 57 anos

O Botafogo comunicou nesta segunda-feira a morte de um dos seus ídolos históricos. O clube confirmou que o ex-jogador Mazolinha, um dos heróis do títulos do Campeonato Carioca de 1989, faleceu aos 57 anos em Santa Bárbara d'Oeste, no interior paulista.

Mazolinha morreu após sofrer um infarte. O atacante iniciou a sua carreira no paulista Rio Branco, passou também por Avaí, Santo André, União Barbarense e o piauiense River, mas faz história mesmo na sua passagem pelo futebol carioca.

Nota de Falecimento: Botafogo lamenta a morte de Mazolinha, um dos heróis do Carioca de 89. Descanse em paz! pic.twitter.com/TkiB0mabj3 — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) 5 de setembro de 2016

Ele foi um dos responsáveis pelo Botafogo encerrar um jejum de 21 anos sem conquistar um título estadual em 1989 ao ser o autor do cruzamento que culminou no gol da conquista, anotado por Maurício na partida decisiva contra o Flamengo.

"O Botafogo está de luto e o seu pavilhão na sede de General Severiano encontra-se a meio-mastro. O clube manifesta solidariedade aos amigos, familiares e torcedores sentidos com essa enorme perda", anunciou o time carioca.