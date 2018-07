Campeão com o Corinthians, Índio assina com Osasco Campeão mundial com o Corinthians em 2000, o lateral-direito Índio assinou com um novo clube nesta sexta-feira, dois dias antes de o clube paulista buscar o bicampeonato mundial. O jogador, que rodou por diversos times pequenos nos últimos anos, vai reforçar o Grêmio Osasco na segunda divisão do Campeonato Paulista de 2013.