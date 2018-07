Campeão com o Inter, Rentería volta ao Brasil e vai jogar em Santa Catarina

Campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes com o Internacional em 2006, Wason Rentería está de volta ao Brasil. O atacante colombiano, que passou por times da Colômbia e da Argentina nos últimos dois anos, fechou com o Tubarão, de cidade homônima de Santa Catarina, e vai disputar a primeira divisão do Catarinense do ano que vem.

"O presidente me apresentou um grande projeto, agradeço a ele pela oportunidade. Acredito no que vai ser feito, por isso voltei ao Brasil e vim para Tubarão. Espero ajudar a equipe e retribuir essa confiança da melhor maneira. Vim aqui para dar minha parcela de contribuição", disse o jogador de 31 anos, apresentado no domingo.

Ele chegou a Tubarão a tempo de assistir à final da Série B do Catarinense, que acabou com título do Almirante Barroso, apesar da vitória do Tubarão por 1 a 0 no jogo de volta. Os dois times jogam a primeira divisão no ano que vem.

Rentería deixou jogou no Inter entre 2005 e 2006, seguindo de lá para o Porto. Jogou também na França antes de voltar para o Brasil, para o Atlético-MG, em 2009. Depois, passou pelo Santos, entre 2011 e 2012, ficando na reserva na final do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Nos últimos dois anos passou por Boyacá Chicó e La Equidad, ambos da Colômbia.