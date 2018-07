Campeão Corinthians enfrenta o frustrado Flamengo, no Rio

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, na Ilha do Urubu, às 17h, em um confronto que serve para demonstrar que nem sempre ter dinheiro e fazer contratações milionárias é sinal de sucesso. Vide o atual campeão brasileiro, que apostou na base, em reforços com histórico no clube e sem custar fortunas, ao contrário do rival carioca, que montou uma seleção no papel que não deu o retorno esperado em campo.

+ Jadson desabafa: 'Só quem acreditou no Corinthians foram nós mesmos e a torcida'

Dos 33 jogadores campeões brasileiros, 14 deles vieram da base. Entre eles, três titulares absolutos – Fagner, Guilherme Arana e Jô e mais dois que participaram de muitos jogos – Pedro Henrique e Maycon.

O clube também buscou dois jogadores com passagens marcantes pelo clube, casos de Jô e Jadson. Ambos chegaram desacreditados e tiveram grande importância ao longo do campeonato. O atacante é o artilheiro do Brasileiro, com 18 gols, enquanto o meia teve um bom desempenho no primeiro turno e caiu na segunda parte do campeonato.

+ Corinthians e Ponte reeditarão final na abertura do Paulistão de 2018

Taticamente, Carille também não se rendeu a pressão para mexer na formação da equipe e jamais abriu mão de seu 4-5-1, padrão tático adotado pelo time desde os tempos de Tite. Mudanças apenas de jogadores. Clayson ganhou a vaga de Jadson e Camacho a de Maycon.

Por outro lado, o Flamengo coleciona decepções no ano. Apesar do título do Campeonato Carioca, o ano tem sido de lamentação para os torcedores rubro-negros. Everton Ribeiro custou R$ 22 milhões e Diego saiu por R$ 5 milhões, dentre outros atletas. Ambos, recebem cerca de R$ 1 milhão por mês, assim como Guerrero e Geuvânio. Rhodolfo chegou por R$ 4 milhões e também tem um salário elevado.

Este elenco recheado de estrelas não engrenou na mão de Zé Ricardo, que conquistou o estadual, mas não teve vida longa no Brasileiro e viu o time cair na fase de grupos da Libertadores. Chegou Reinaldo Rueda, mudou o esquema tático, fez mudanças na equipe e os resultados ainda não empolgam a torcida rubro-negra.

Neste domingo, o clima no estádio será de pressão em cima dos flamenguistas. Os jogadores foram cobrados pelos torcedores no retorno ao Rio após a derrota para o Coritiba, na quinta-feira.

Para piorar, Rueda está cheio de desfalques. Renê, Vinicius Junior e Paquetá estão suspensos, Guerrero continua punido pela Fifa por doping e Réver e Berrío estão machucados. Everton tem chances de também ficar fora, por lesão.

Do outro lado, o Corinthians é só festa e o principal objetivo no jogo deste domingo é auxiliar o atacante Jô a consolidar sua artilharia do Brasileiro. Ele inicia a rodada sendo o líder no quesito, com 18 gols, um a mais que Henrique Dourado, do Fluminense.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORINTHIANS

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar e Diego; Éverton Ribeiro, Felipe Vizeu e Everton.

Técnico: Reinaldo Rueda.

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Pablo, Balbuena e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos, Camacho, Marquinhos Gabriel e Romero; Jô.

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Wagner Reway (MT).

Local: Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Horário: 17h.