Campeão da Concacaf, Cruz Azul jogará o Mundial de Clubes

TOLUCA - O Cruz Azul se tornou na noite de quarta-feira o clube que mais vezes venceu a Liga dos Campeões da Concacaf. Em uma decisão entre clubes mexicanos, o time faturou pela sexta vez o título da competição ao empatar por 1 a 1 com o Toluca, fora de casa, se tornando campeão graças ao gol marcado como visitante.

No primeiro jogo da decisão, quando atuou em casa, o Cruz Azul empatou por 0 a 0. Assim, assegurou a conquista diante do Toluca e também se tornou o primeiro clube classificado para a próxima edição do Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro no Marrocos.

O gol que deu o título ao Cruz Azul foi marcado pelo argentino Mariano Pavone, aos 41 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Marco Fabián. Na etapa final, aos 18 minutos, o Toluca empatou a partida com um chute forte do paraguaio Edgar Benítez, mas não foi suficiente para evitar a conquista do Cruz Azul.

Assim, o Cruz Azul faturou o seu sexto título da Liga dos Campeões da Concacaf. As outras conquistas foram em 1969, 1970, 1971, 1996 e 1997. Além disso, com o título garantido na quarta-feira, o time também se livrou da frustração de ter sido batido nas duas decisões anteriores que havia participado, em 2009 e 2010.

Com o Cruz Azul classificado para o Mundial, agora resta a definição dos outros seis participantes do torneio. A competição também será disputada pelos vencedores das Liga dos Campeões da Ásia, da África, da Oceania, da Europa, da Copa Libertadores e do Campeonato Marroquino, país-sede do Mundial.