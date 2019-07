Campeão da Copa América, Willian visita o Corinthians: 'Guardo grandes lembranças'

Campeão da Copa América pela seleção brasileira, o meia Willian visitou o Parque São Jorge nesta terça-feira. Formado nas categorias de base do Corinthians, o jogador gravou um vídeo com uma mensagem para os torcedores do clube paulista.

"Fala Fiel. Estou muito feliz de voltar a Fazendinha, ao Parque São Jorge, lugar onde tenho grandes lembranças. Quero agradecer vocês também pelo apoio nas redes sociais", comentou. Willian, hoje com 30 anos, chegou ao Corinthians em 1998 e subiu para o profissional em 2006.

Em 2007 se destacou na equipe principal e foi vendido durante o Brasileirão que culminou no rebaixamento para a Série B. O meia teve boa passagem pelo Shakhtar Donetsk entre 2007 e 2013 e na sequência foi negociado com o Chelsea. Na seleção brasileira disputou as Copas de 2014 e 2018 e recentemente ergueu o troféu de campeão da Copa América.

Durante a competição, o jogador foi algumas vezes questionado sobre a possibilidade de retornar ao Corinthians. "Hoje não tenho esse pensamento, hoje penso ainda em continuar na Europa, mas o futuro a gente nunca sabe, nunca sabe o que pode acontecer", comentou.