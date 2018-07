Campeão da Copa de 2014, Grosskreutz é hospitalizado após se envolver em briga

Campeão da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, com a seleção alemã, o jogador Kevin Grosskreutz está hospitalizado em Stuttgart. O polivalente atleta de 28 anos precisou ser internado depois de se envolver em uma briga na noite da última segunda-feira, conforme informou seu clube, o Stuttgart, nesta terça.

"Grosskreutz está bem, diante das circunstâncias. Se tudo correr como previsto, ele vai poder deixar o hospital novamente na quarta-feira. Kevin Grosskreutz vai entrar com ações na Justiça depois deste incidente", garantiu o Stuttgart em nota oficial.

O time alemão não divulgou maiores detalhes sobre o estado de saúde do jogador ou a briga. A polícia local se limitou a dizer que um homem de 28 anos foi levado para o hospital com uma lesão na cabeça após receber um soco em uma briga entre dois grupos. Um jovem de 16 anos do mesmo grupo de Grosskreutz também foi levado para o hospital e quatro suspeitos foram detidos.

Grosskreutz pode atuar como lateral-direito, meio-campista ou ponta, característica que lhe rendeu a convocação para a Copa do Mundo de 2014, na qual não entrou em campo. Antes de defender o Stuttgart na segunda divisão da Alemanha, ele teve uma ótima passagem pelo Borussia Dortmund, onde jogou de 2009 a 2015.