Campeão da Euro, Portugal evita lamentar baixa de Cristiano Ronaldo nesta terça

Mas se o momento empolga a torcida, a ausência do principal craque preocupa para o início da caminhada. Cristiano Ronaldo é desfalque por lesão. O técnico Fernando Santos, no entanto, preferiu não lamentar a baixa de seu principal jogador. "Não vamos falar sobre indivíduos. Esses jogadores não estão aqui e vamos deixar desta forma", comentou, citando também a ausência do suíço Shaqiri.

Portugal e Suíça são consideradas as maiores forças do Grupo B das Eliminatórias, que conta ainda com Andorra, Letônia, Ilhas Faroe e Hungria. Por isso, Fernando Santos sabe da importância de estrear com um bom resultado diante de seu principal adversário.

"Portugal e Suíça são duas seleções que querem estar presentes no Mundial e estão em um grupo no qual apenas o primeiro colocado tem acesso direto. Por isso, esta partida é de grande importância. Tem uma importância muito elevada na fase de classificação", considerou.