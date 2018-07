Campeão da Eurocopa, Portugal cai para Suíça na estreia das Eliminatórias

Na sua primeira partida em competição oficial depois da conquista da Eurocopa, a seleção portuguesa decepcionou e perdeu para a Suíça na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta terça-feira, a equipe sentiu a falta do astro Cristiano Ronaldo, fez um péssimo primeiro tempo e caiu por 2 a 0 na Basileia.

Melhor para a Suíça, que largou em vantagem no Grupo B das Eliminatórias, ao lado da Letônia, que bateu Andorra fora de casa por 1 a 0. Na outra partida do grupo, Ilhas Faroe e Hungria empataram em 0 a 0. Vale lembrar que somente o líder de cada chave se classifica diretamente para o Mundial da Rússia. Oito dos nove melhores segundos colocados disputarão uma repescagem.

Nesta terça, a derrota de Portugal foi definida na primeira etapa, na qual a equipe claramente sentiu falta de Cristiano Ronaldo. Lesionado desde a decisão da Eurocopa em julho, quando o país surpreendeu a França para conquistar seu primeiro título continental, o astro do Real Madrid não teve um substituto à altura.

A Suíça se aproveitou disso, foi para cima e conseguiu construir o resultado antes do intervalo. Aos 23 minutos, Ricardo Rodríguez bateu falta com violência, Rui Patrício deu rebote e Embolo tocou de cabeça para a rede. Seis minutos depois, após rápido contra-ataque pela direita, Mehmedi dominou dentro da área e bateu com estilo para ampliar.

Com a desvantagem, Portugal foi para cima no segundo tempo e teve boas oportunidades para diminuir. Na principal delas, aos 35 minutos, Nani recebeu cruzamento de Quaresma e finalizou na trave. Sem o poder de finalização de Cristiano Ronaldo, os visitantes construíram bastante, mas pouco assustaram o gol de Sommer.

BÉLGICA VENCE

Se Portugal decepcionou, a Bélgica fez o que dela se esperava e largou com vitória no Grupo H das Eliminatórias. Favorita de uma chave teoricamente bastante fraca, a seleção não tomou conhecimento do Chipre e, mesmo fora de casa, venceu por 3 a 0 com facilidade nesta terça-feira.

Os favoritos, aliás, venceram nesta terça pelo Grupo H. A Bósnia-Herzegovina, que esteve na Copa do Mundo de 2014, recebeu a Estônia e goleou por 5 a 0. Outro time que disputou o Mundial no Brasil, a Grécia superou a frágil seleção de Gibraltar por 4 a 1, mesmo fora de casa.

Em Nicósia, os belgas abriram o placar no primeiro tempo com Lukaku, de cabeça, aproveitando rebote do goleiro. O atacante do Everton voltou a aparecer no início da etapa final, quando ampliou aos 15 minutos. Com a vitória encaminhada, os visitantes ainda fizeram o terceiro com Yannick Ferreira-Carrasco.