Campeão da Europa, Chelsea vence 2° amistoso seguido, agora na casa do Arsenal

O Campeonato Inglês começa daqui alguns dias e o Chelsea dá mostras que chegará forte para nova temporada. Campeão da Liga dos Campeões da Europa, a equipe do técnico alemão Thomas Tuchel somou a sua segunda vitória em amistosos neste domingo, calando 25 mil torcedores que foram ao Emirates Stadium, em Londres, torcer para o Arsenal. Mesmo rodando bem o elenco, ganhou por 2 a 1, repetindo placar da volta aos campos no meio de semana.

O Chelsea já havia superado o Bournemouth, mesmo utilizando uma equipe com mais reservas, no primeiro compromisso após superar o Manchester City na decisão da Liga dos Campeões. Desta vez Tuchel quis observar os titulares, pois faz a decisão da Supercopa da Europa no próximo dia 11 diante do Villarreal, campeão da Liga Europa.

No primeiro tempo, Havertz e Timo Werner mostraram que o entrosamento está em dia com boas jogadas ofensivas. Em uma delas, o centroavante alemão tocou para Havertz abrir o marcador. Ziyech ainda carimbou a trave.

Tuchel gostou da apresentação dos titulares, mas fez bastante trocas no intervalo, com vantagem mínima no placar, para evitar contusões. Nesta quarta-feira o Chelsea faz novo amistoso contra um time inglês de Londres, desta vez com o Tottenham.

Já com elencos mexidos, o Arsenal do técnico espanhol Mikel Arteta empatou com o suíço Xhaka no meio da segunda etapa. A festa dos 25 mil torcedores, porém, durou pouco. Abraham anotou o segundo e garantiu mais um triunfo por 2 a 1 do Chelsea.

O Arsenal também mandou bola na trave e teve boas oportunidades, mas não conseguiu buscar o empate e mostra que precisa de reforços para não repetir o fracasso da temporada passada. O jogo ainda valeu como prévia para o Campeonato Inglês, pois as equipes medirão forças logo na terceira rodada, novamente no Emirates Stadium.