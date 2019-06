Campeão da Liga dos Campeões no Chelsea, Rafa Benítez deixa comando do Newcastle

Técnico com um grande currículo no futebol europeu - foi campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2012 com o Chelsea -, o espanhol Rafael Benítez deixou nesta segunda-feira o comando do Newcastle, clube da primeira divisão da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo próprio clube, por meio de uma nota oficial em seu site.

O contrato de Rafa Benítez com o Newcastle se encerra neste domingo e as partes estavam negociando uma renovação. No entanto, de acordo com o clube, não foi possível chegar a um acordo. "Nós trabalhamos duro para estender o contrato de Rafa durante um período significativo de tempo, no entanto, não foi - e não será possível - chegar a um acordo com Rafa e seus representantes", disse a nota.

Além de Rafa Benítez, toda a sua equipe na comissão técnica também deixará a equipe inglesa. Ainda não há um nome em pauta para ocupar o cargo e o Newcastle ainda fez questão de agradecer os serviços prestados pelo treinador espanhol.

"Gostaríamos de agradecer a Rafa e sua equipe de coaching por seus esforços nos últimos três anos e sua contribuição significativa para o que foi alcançado coletivamente", escreveu o clube.

Rafa Benítez, de 59 anos, estava no Newcastle desde março de 2016 - obteve um 10.º e um 13.º lugar nas duas últimas edições do Campeonato Inglês. Antes, esteve no comando de Real Madrid, Napoli, Chelsea, Internazionale, Liverpool e Valência.

Seu currículo inclui as conquistas de uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Copa da Uefa, um Mundial de Clubes da Fifa e dois títulos do Campeonato Espanhol.