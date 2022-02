Campeão do mundo, Chelsea enfrenta o Lille pelas oitavas da Liga dos Campeões

Dez dias após conquistar o Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos, o Chelsea volta a campo para iniciar sua caminhada no mata-mata da Liga dos Campeões. O time inglês iniciará a busca pelo bicampeonato em confronto diante do Lille, em Stamford Bridge, em Londres. Buscando superar a eliminação precoce da última temporada, a Juventus visita o Villarreal, atual campeão da Liga Europa, no estádio El Madrigal. Ambos os jogos acontecem nesta terça-feira, às 17h.

Apesar de ter se classificado apenas como segundo colocado do seu grupo, o Chelsea teve um desempenho impecável como mandante na fase de grupos. Foram três vitórias em três jogos, nove gols marcados e nenhum sofrido. 3º colocado no Campeonato Inglês, mas longe da disputa pelo título, o clube londrino venceu seus últimos cinco jogos, somando todas as competições.

O Lille, por sua vez, precisou esperar até a última rodada da fase de grupos para se classificar, mas o triunfo por 3 a 1 contra o Wolfsburg rendeu a liderança ao time francês, que tem Yilmaz e Jonathan David como suas principais esperanças de gols para superar o goleiro Mendy. A única vez que o Lille esteve nesta fase da competição foi na temporada 2006/07, quando acabou eliminado pelo inglês Manchester United. Atual campeão nacional, o time francês tem oscilado muito na temporada e é apenas o 11º colocado na liga da França.

"Eles têm sentido algumas dificuldades esta temporada no seu campeonato, mas é sempre complicado ser o campeão em título. Têm estado muito bem na Liga dos Campeões e vão fazer de tudo para nos dificultar a vida e conseguir um bom resultado", disse o técnico Thomas Tuchel sobre as expectativas para o jogo.

Tanto Villarreal quanto Juventus têm estado abaixo do esperado nesta temporada e a Liga dos Campeões é vista como uma possibilidade de redenção. A equipe italiana foi eliminada justamente nas oitavas de final na temporada passada e enfrenta certa pressão, mas espera dar continuidade à boa campanha da fase de grupos, na qual superou o Chelsea para ficar na primeira posição.

Já o Villarreal deixou a classificação para a última rodada, mas venceu a Atalanta fora de casa por 3 a 2 e conquistou uma vaga em um dos grupos mais equilibrados da primeira fase.

Mesmo longe da briga por liderança no Campeonato Espanhol e no Italiano, Villarreal e Juventus vêm de um retrospecto positivo. Os comandados de Unai Emery somam três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, enquanto a equipe de Massimiliano Allegri venceu quatro e empatou um dos seus últimos cinco compromissos.

A Juventus trouxe nomes importantes no último mercado de transferência e que já foram inscritos na competição continental, casos de Dusan Vlahovic, Pellegrini e Zakaria. No outro lado, o Villarreal tem o lateral Serge Aurier e o meia Giovani Lo Celso como reforços para o torneio.