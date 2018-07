Campeão do mundo com a Alemanha, Höwedes acerta com a Juventus por empréstimo

A Juventus anunciou nesta quarta-feira mais uma contratação para a temporada 2017/2018 do futebol europeu. O clube de Turim acertou com o zagueiro Benedikt Höwedes, de 29 anos, que foi liberado pelo Schalke 04 e assinou contrato de empréstimo por um ano com sua nova equipe.

O empréstimo de Höwedes custou 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,2 milhões) aos cofres da Juventus. De acordo com o contrato firmado com o Schalke, a equipe de Turim terá a obrigação de exercer a opção de compra do jogador ao fim do período se ele disputar pelo menos 25 partidas oficiais pelo clube.

"O valor (para a compra) foi fechado em 13 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões), que deverão ser pagos em dois anos, e pode ser ampliado em mais 3 milhões de euros (cerca de R$ 11,3 milhões) se o jogador alcançar alguns desafios esportivos definidos até 30 de junho de 2020", explicou a Juventus.

Höwedes tem 38 partidas com a camisa da seleção alemã, vinha disputando estas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas não foi convocado para os dois próximos compromissos da equipe. No Mundial do Brasil, porém, foi titular e atuou em todos os minutos da campanha que deu ao país mais um título da competição.

Ao longo de sua carreira, Höwedes defendeu apenas um clube, o Schalke, onde atuava como profissional há dez temporadas. Agora, na Juventus, ele chega para substituir Bonucci, que foi para o Milan, e deve brigar por posição com Benatia, Rugani e Barzagli para atuar ao lado de Chiellini.