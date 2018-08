Campeão do mundo pela França, Kimpembe renova com o PSG até 2023

Campeão do mundo pela seleção francesa na Copa do Mundo realizada na Rússia, o defensor Presnel Kimpembe assinou nesta segunda-feira a renovação do seu contrato com o Paris Saint-Germain por mais duas temporadas, em acordo que fez o jogador passar a ficar veiculado à equipe até 30 de junho de 2023.

E a renovação do compromisso ocorreu no mesmo dia em que o atleta completou 23 anos de idade. Ele ganhou este "presente" do clube após também ter passado por todas as categorias de base do time, com quem firmou o seu primeiro contrato profissional em março de 2015.

Desde a sua profissionalização, Kimpembe conquistou um total de 14 títulos pelo PSG, sendo três deles do Campeonato Francês, quatro da Copa da França, quatro da Copa da Liga Francesa e três da Supercopa do país.

Reserva da França no Mundial encerrado no mês passado, Kimpembe também hoje figura como opção de banco para os lugares da dupla de zaga formada pelos brasileiro Thiago Silva e Marquinhos. Ele acumula 76 partidas pelo time profissional e comemorou a prorrogação do seu contrato.

"Cinco anos mais juntos. Juntos somos invencíveis", afirmou o jogador por meio de um vídeo divulgado pelo PSG em suas redes sociais e na qual ele lembrou também ser um privilégio poder atuar pelo clube para o qual torce desde a infância. "Poder vestir a camisa do teu coração é uma sorte imensa", ressaltou.

Na Rússia, Kimpembe atuou pela seleção francesa em apenas um jogo, mas esteve em campo por 90 minutos no empate por 0 a 0 com a Dinamarca, pela última rodada da fase de grupos, e ajudou o time nacional a avançar invicto às oitavas de final.